أسبوع بلا مثيل.. حالات كورونا تضرب الدوري الإنجليزي

في أسبوع كارثي، سجل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” أكبر حصيلة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، إن هناك 18 حالة إصابة إيجابية بعد إجراء 1479 اختبارا للاعبين، وأطقم الأندية.

ولم يتم الكشف عن هويات أي لاعب، لكن مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق أن مهاجمه غابرييل جيسوس ومدافعه كايل ووكر جاءت نتيجة اختبارهما إيجابية الأسبوع الماضي.

وأدت الحالات الإيجابية الأخرى في مانشستر سيتي إلى تأجيل مباراته، الاثنين، أمام إيفرتون.

وكانت أعلى حصيلة سابقة لحالات الإصابة بـكورونا بعد الاختبار الأسبوعي في الدوري الإنجليزي الممتاز 16 حالة، سجلت الشهر الماضي.

ويعكس الارتفاع في عدد الإصابات تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، حيث تجاوز عدد حالات الوفاة بـكوفيد-19 منذ تفشي الوباء في مارس 70 ألفا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، إن هناك 18 حالة إصابة إيجابية بعد إجراء 1479 اختبارا للاعبين، وأطقم الأندية.

ولم يتم الكشف عن هويات أي لاعب، لكن مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق أن مهاجمه غابرييل جيسوس ومدافعه كايل ووكر جاءت نتيجة اختبارهما إيجابية الأسبوع الماضي.

وأدت الحالات الإيجابية الأخرى في مانشستر سيتي إلى تأجيل مباراته، الاثنين، أمام إيفرتون.

وكانت أعلى حصيلة سابقة لحالات الإصابة بـكورونا بعد الاختبار الأسبوعي في الدوري الإنجليزي الممتاز 16 حالة، سجلت الشهر الماضي.

ويعكس الارتفاع في عدد الإصابات تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، حيث تجاوز عدد حالات الوفاة بـكوفيد-19 منذ تفشي الوباء في مارس 70 ألفا.