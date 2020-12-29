اتحاد «المزارعين»: افتتاح شبرة «الرقة».. 10 يناير المقبل

أكد رئيس مجلس إدارة ‫اتحاد المزارعين عبدالله الدماك أن الاتحاد سيتقدم بعدد من المطالبات إلى اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بمجلس الأمة لإقرارها بأسرع وقت، منها ضرورة زيادة الدعم النباتي وتخفيض سعر الكيلو وات من الكهرباء للمزارعين ليعود إلى سابق عهده 2 فلس، بدلا من الوضع الحالي 5 فلوس للكيلو وات الواحد، لافتاً إلى سعي الاتحاد لإقرار جميع مطالب المزارعين.وخلال حديثه في اللقاء المفتوح الذي عقده مجلس الاتحاد في الشويخ للمزارعين الفائزين بقرعة بسطات شبرة الرقة وعددهم 155 مزارعاً، حيث تم توزيع عقود البسطات عليهم، أعلن أن افتتاح الشبرة سيتم في 10 يناير المقبل.وشدد الدماك على أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى لتخفيض سعر كروت تعبئة المياه العذبة لسابق عهدها 91.500 دينار، بدل من السعر الحالي 151.500 دينار وإرجاع قيمة إصدار أذونات العمل إلى 10 دنانير، بدلا من القيمة الحالية وهي 60 ديناراً، مطالباً بدعم المزارعين والتخفيف عن كاهلهم، حتى يستمروا في مواصلة أداء مهامهم في زيادة الإنتاج الزراعي بالبلاد.‏وأوضح الدماك أن مجلس الإدارة ‬ يسعى لتعديل قانون المحفظة الزراعية ومد أجل السداد لسنوات أكثر مما هو معمول به الآن، كما يستهدف تخفيض الرسوم الإدارية والمطالبة بإعفاء المستلزمات الزراعية من الجمارك المفروضة في الوقت الحالي.وتابع «نسعى من خلال شبرة الرقة وبعد بدء العمل بها إلى إيجاد أسعار مناسبة للمزارع والمستهلك على حد سواء، وشبرة العارضية أبوابها مفتوحة لتنزيل المنتج النباتي المحلي وستبقى مسانده لشبرة الرقة، وبسطات شبرة الرقة ستعمل بشكل مباشر في وصول المنتج الزراعي المحلي من المزارع إلى المستهلك بدون تدخل أي وسيط، وهذا هدف يسعى له الاتحاد، منذ تسلمه لزمام الأمور وسوف يتم تحقيقه بتعاون الجميع».