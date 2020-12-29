محليات

«التجارة» تضبط أكبر عملية غش تجاري بمواد غذائية مقلدة

منذ ساعتين
3 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط أكبر عملية غش بتاريخ الوزارة متمثلة في تقليد مواد غذائية عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج كثف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقالات والمحال التجارية بدون فاتورة.وأشارت إلى تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص.ونقل البيان عن الوزير المدلج إشادته بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

صاحب السمو يهنئ رئيس النيجر بالعيد الوطني

منذ أسبوعين

المزرم: مجلس الوزراء يكلف باستيفاء الجوانب القانونية لتنفيذ خطة عودة العمالة المنزلية

نوفمبر 19, 2020

سمو الأمير يتسلم دعوة من الرئيس السيسي لزيارة مصر

نوفمبر 15, 2020

هيئة «الغذاء»: الانتهاء من كشوف مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية خلال «كورونا»

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى