«التجارة» تضبط أكبر عملية غش تجاري بمواد غذائية مقلدة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط أكبر عملية غش بتاريخ الوزارة متمثلة في تقليد مواد غذائية عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج كثف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقالات والمحال التجارية بدون فاتورة.وأشارت إلى تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص.ونقل البيان عن الوزير المدلج إشادته بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.