الجمعية الصيدلية تعقد جمعيتها العمومية العادية

عقدت الجمعية الصيدلية الكويتية جمعيتها العمومية العادية لعام 2019 للسنة المالية من 1/1/2019 حتى 31/12/2019 والتي تم تأجيلها من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسبب جائحة كورونا ، وتعطيل جميع الانتخابات والاجتماعات حتي لا يتم تجمعات المشاركين في مكان واحد .وقد صرح رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري بتصريح صحافي بهذه المناسبة أعرب فيها عن سعادته لهذا اللقاء لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء. كما أشاد بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية والجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية رغم تعرض البلاد لجائحة كورونا.كما أشاد بالزملاء الصيادلة في كافة مستشفيات الدولة ومستوصفاتها لما قاموا به من خدمة المواطنين والوافدين في جميع المحافظات للحفاظ على سلامتهم.وقال رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية : الحمد الله تم عقد الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الماضي في مقر الجمعية بمنطقة الجابرية وذلك بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في مدير إدارة جمعيات النفع العام السيد / خالد سعد القحطاني ومراقب الجمعيات السيد / ظافر العجمي وكذلك أعضاء من مكتب التدقيق المحاسبي مكتب البزيع للتدقيق.وأيضا أعضاء الجمعية وعدد من الصيادلة وقد تم تطبيق الشروط الصحية المتبعة في جائحة كورونا وهي التباعد الاجتماعي تجهيز القاعة بالتباعد الاجتماعي كما تم استعراض التقريرين الإداري والمالي واقرارهما علماً بان الجمعية العمومية تم تأجيلها بالسابق بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .وقد تم استعراض الإنجازات التي قامت بها الجمعية الصيدلية الكويتية خلال الفترة 1/1/2019 حتى 31/12/2019 وانتهت بإقرار التقريرين الإداري والمالي.كما شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري مدير إدارة جمعيات النفع العام السيد خالد القحطاني وأيضا موظفي وزارة الشؤون على تعاونهم لتحقيق اهادف هذا الاجتماع كما شكر الأعضاء الصيدلة الذين شاركوا في هذا الاجتماع للجمعية العمومية للجمعية .