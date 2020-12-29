محليات

«الطيران المدني»: استئناف الرحلات التجارية 2 يناير المقبل

منذ ساعتين
2 أقل من دقيقة

أصدرت إدارة الطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بخصوص استئناف الرحلات التجارية اعتبارا من تاريخ 2021/1/2 الساعة الرابعة فجرا.وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعدة المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 – 1 – 2021 كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 – 1 – 2021 من الساعة 4 فجرا وحتى الثالثة مساء وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا. 

الوسوم

مقالات ذات صلة

هيئة «الغذاء»: الانتهاء من كشوف مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية خلال «كورونا»

منذ أسبوعين

اللواء البليهيص تفقد النقاط الأمنية المكلفة بتأمين مقار الاقتراع

منذ 3 أسابيع

سمو الأمير يستقبل ممثل ملك مملكة بوتان.. لتقديم التعازي بوفاة الأمير الراحل

أكتوبر 19, 2020

“القوى العاملة” تطوّر منصة “أسهل”

منذ 3 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى