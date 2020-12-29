«الطيران المدني»: استئناف الرحلات التجارية 2 يناير المقبل

أصدرت إدارة الطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بخصوص استئناف الرحلات التجارية اعتبارا من تاريخ 2021/1/2 الساعة الرابعة فجرا.وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعدة المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 – 1 – 2021 كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 – 1 – 2021 من الساعة 4 فجرا وحتى الثالثة مساء وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.