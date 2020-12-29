“الكويتية للأسر المتعففة” توزع البطانيات والدفايات على الأسر المحتاجة

– نولي الشرائح الضعيفة في المجتمع أولوية قصوى في عملية التوزيع أعرب جاسم المضف عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن شكر إدارة الجمعية والعاملين فيها والمستفيدين لكل المتبرعين الكرام الذين بادروا بالتبرع لمشروع الشتاء لهذا العام والذي تشهد فيه الحالة الجوية في البلاد حالة من البرد القارص.ونوه بأن تبرعات المحسنين الكرام لهذا المشروع والتفاعل منهم معه وفر للجمعية أسباب البدء بتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف بشكل أساسي لإدخال السرور والسعادة على الكثير من الأسر المتعففة والمحتاجة مستذكرا الحديث الصحيح (أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على مسلم).وأضاف المضف أن الجمعية بدأت توزيع البطانيات والدفايات على الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت من خلال مشروع الشتاء لهذا العام بهدف إعانة هذه الأسر في حياتهم والتخفيف عنهم صعوبة الحياة ومشاقها تقربا إلى الله تعالى من باب إسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.وقال المضف إن الجمعية من باب رعايتها للأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت بدأت بتجهيز كشوف بالأسر المحتاجة والمتعففة المستحقة للمساعدة والتي كانت قد أعدتها إدارة الجمعية وجهزتها لهذه الأسر ممن ترعاهم وتوفر الكثير من الاحتياجات الخاصة بهم.وبين أن الجمعية تولي الشرائح الضعيفة في المجتمع الكثير من الاهتمام وتعطيهم أولوية قصوى في عملية التوزيع وتخصهم بالكثير من الرعاية خصوصا في مشروع الشتاء من أجل تخفيف برد الشتاء عنهم من باب كون الأقربون وهم أولى بالمعروف.وأوضح أن مشروع توزيع الدفايات والبطانيات انطلق فعلا بالجمعية حيث بدأ متطوعو الجمعية والعاملون فيها بتوزيع البطانيات والدفايات ضمن المرحلة الأولى من التوزيع والتي شملت الأسر الملحة باحتياجاتها مستطردا بان المرحلة الأولى شملت توزيع أكثر من 1500 بطانية من أفضل الأنواع وأجودها وفرت الدفء للأسر المحتاجة وأفرادها وفي ذات السياق بين أن الجمعية وزعت أكثر من 375 دفاية لهذه الأسر استفادت منها بشكل مفرح حيث وفرت لها الدفء المنشود في هذا الشتاء القارص البرودة.واعتبر المضف أن الجمعية من خلال هذا المشروع أسهمت بشكل كبير وفاعل في إدخال الطمأنينة والاستقرار النفسي للأسر المستفيدة وأضفت الهدوء النفسي من خلال رفع الحرج المترتب عن الحاجة وإلحاحها من أجل حياة اجتماعية سعيدة تضم كل افراد في أسرهم وتوفر لهم الحضن الدافئ.وذكر أن الجمعية تسعى الى تحقيق الأمن الاجتماعي والصحي والمعيشي المجتمعي، ما يسهم إيجابا في تعزيز روح التكافل والتعاون وينعكس إيجابا بالخير والاستقرار على المجتمع، من خلال الاستجابة لحاجات الشرائح الفقيرة وذوي الدخول الضعيفة في إشارة إلى استمرار جهود الجمعية الإنسانية الحثيثة والرائدة تجاه دعم الأسر المحتاجة ومثمنا في ذات الوقت للدور الإنساني الكبير للمحسنين الكرام الذي يدعمون أعمال الجمعية وأنشطتها وبرامجها.يذكر أن الجمعية الكويتية للأسر المتعففة فتحت باب استقبال الزكوات من المحسنين الكرام بكل أنواعها خصوصا في وقت بدأ فيه الناس بحساب زكواتهم مع بداية إقفال الحسابات الخاصة من أجل دعم المشاريع الخيرية التي تخدم الأسر المتعففة المختلفة التي تقدمها الجمعية مشاريع السلال الغذائية والغارمين وغيرها.