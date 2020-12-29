المجددي: حساسية منتجات النحل.. نادرة الحدوث

أكد خبير إنتاج العسل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد المجددي أن حساسية العسل نادرة جداً مشيراً الى أن نسبة إصابة الأشخاص بها أقل من 0.001% ، نظراً لاحتواء أنواع العسل على المئات من حبوب اللقاح التي تأتي من نباتات مختلفة، موضحاً أن الحساسية تأتي مع نوع معين من حبوب اللقاح بالمصادفة مع حساسية جسم الشخص معه.وفي سياق متصل، قال المجددي خلال تصريح صحفي له: من الممكن أن يختلط العسل بغبار الطلع الذي يسبب حساسية لعدد نادر من الأشخاص في حال تناول نوعاً ما من العسل، وتتمثل الأعراض في حك في الجلد وسيلان في الأنف والعطاس وحكة في الحلق وإحمرار في العين وصوت في الأذن والإسهال عند بعض منتجات النحل والعسل للسبب السالف ذكره.ونصح خبير إنتاج العسل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بضرورة تغير نوعية العسل في حال الشعور بالأعراض بعد تناول منتج ما، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية مع نوع من العسل لايعانون منها عند تناول نوع آخر.