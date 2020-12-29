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باكستان ترسل 196 من الطواقم الطبية إلى الكويت.. لمواجهة تفشي «كورونا»

منذ ساعتين
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ارسلت باكستان اليوم الثلاثاء 196 من الطواقم الطبية الخبيرة من الاطباء والممرضين والفنيين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).ويضم الطاقم الطبي 41 طبيبا و131 ممرضا و24 فنيا ليتم توزيعهم على جميع المنشآت الصحية في دولة الكويت.وأعرب سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان نصار المطيري في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية () عن شكره للحكومة الباكستانية على تقديم المساعدة الطبية لبلاده.وقال المطيري إن “العلاقات الكويتية – الباكستانية متينة وغير قابلة للكسر”.وأضاف أن دولة الكويت ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزيز التعاون لمكافحة جائحة فيروس (كورونا) وتعزيز التعاون والتنمية في جميع القطاعات.ووقعت وزارة الصحة الكويتة في الرابع من يوليو الماضي اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في جمهورية باكستان الاسلامية لمكافحة جائحة (كورونا).

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