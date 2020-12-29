بعد الإصابة.. “النحس” يعود إلى مطاردة غاريث بيل

قال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، الثلاثاء، إن المهاجم غاريث بيل سيغيب “عدة أسابيع” بعد إصابته في ربلة الساق، خلال انتصار على مضيفه ستوك سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، الأسبوع الماضي.

وشارك غاريث بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أساسيا وهز الشباك في الفوز 3-1، لكنه خرج مصابا بين الشوطين.

ويعاني مورينيو من نقص الخيارات لتعويض بيل في الهجوم، إذ قال المدرب البرتغالي إن شكوكا تحوم حول مشاركة لوكاس مورا وكارلو سفينيسيوس، في مباراة فولهام، الأربعاء.

وقال مورينيو للصحفيين ردا على سؤال عن حالة بيل: “لا أتوقع أن يكون بيل جاهزا، كما تحوم شكوك حول مشاركة لوكاس وفينيسيوس في مباراة فولهام”.

وأضاف المدرب: “إصابة بيل ليست خطرة لكني أتوقع غيابه عدة أسابيع”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان بيل قد نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز، في آخر مواسمه مع توتنهام في 2013 قبل الانضمام لريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها.

لكن بيل لم يرتق لمستوى التوقعات حتى الآن وسجل ثلاثة أهداف فقط مع النادي المنتمي لشمال لندن، هذا الموسم.

وعبر مورينيو أيضا عن سعادته بتطور مستوى تانغاي ندومبلي في المباريات الأخيرة، خاصة بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1، الأحد، مع مضيفه ولفر هامبتون واندرارز، لكنه قال إن اللاعب الفرنسي “ليس لائقا بما يكفي حتى الآن” لخوض 90 دقيقة كاملة.

وعانى ندومبلي البالغ من العمر 24 عاما من الإصابات منذ وصوله، الموسم الماضي، وأكمل المباراة مرتين فقط هذا الموسم.

وقال مورينيو: “أنا سعيد بأدائه باستثناء مباراتين لم يكن فيهما بالمستوى المطلوب. إجمالا شهد مستواه تطورا كبيرا”.

وتابع: “اللعب في هذا المستوى المرتفع في الدوري الممتاز والبقاء في الملعب لمدة 90 دقيقة خطوة للأمام في طريق الوصول إلى أفضل مستوى لياقة بدنية. يقدم ندومبلي عروضا جيدة جدا ويضيف أشياء جيدة للفريق”.

وشارك غاريث بيل، المنضم على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أساسيا وهز الشباك في الفوز 3-1، لكنه خرج مصابا بين الشوطين.

ويعاني مورينيو من نقص الخيارات لتعويض بيل في الهجوم، إذ قال المدرب البرتغالي إن شكوكا تحوم حول مشاركة لوكاس مورا وكارلو سفينيسيوس، في مباراة فولهام، الأربعاء.

وقال مورينيو للصحفيين ردا على سؤال عن حالة بيل: “لا أتوقع أن يكون بيل جاهزا، كما تحوم شكوك حول مشاركة لوكاس وفينيسيوس في مباراة فولهام”.

وأضاف المدرب: “إصابة بيل ليست خطرة لكني أتوقع غيابه عدة أسابيع”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان بيل قد نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز، في آخر مواسمه مع توتنهام في 2013 قبل الانضمام لريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها.

لكن بيل لم يرتق لمستوى التوقعات حتى الآن وسجل ثلاثة أهداف فقط مع النادي المنتمي لشمال لندن، هذا الموسم.

وعبر مورينيو أيضا عن سعادته بتطور مستوى تانغاي ندومبلي في المباريات الأخيرة، خاصة بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1، الأحد، مع مضيفه ولفر هامبتون واندرارز، لكنه قال إن اللاعب الفرنسي “ليس لائقا بما يكفي حتى الآن” لخوض 90 دقيقة كاملة.

وعانى ندومبلي البالغ من العمر 24 عاما من الإصابات منذ وصوله، الموسم الماضي، وأكمل المباراة مرتين فقط هذا الموسم.

وقال مورينيو: “أنا سعيد بأدائه باستثناء مباراتين لم يكن فيهما بالمستوى المطلوب. إجمالا شهد مستواه تطورا كبيرا”.

وتابع: “اللعب في هذا المستوى المرتفع في الدوري الممتاز والبقاء في الملعب لمدة 90 دقيقة خطوة للأمام في طريق الوصول إلى أفضل مستوى لياقة بدنية. يقدم ندومبلي عروضا جيدة جدا ويضيف أشياء جيدة للفريق”.