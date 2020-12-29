بلدية «الفروانية»: غلق منشأتين وتحرير مخالفات لـ5 شركات

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية و إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة تنفيذ حمله مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والقوى العامله والهيئه العامة للبيئه ووزارة الكهرباء لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عددا من المخالفات كان قد تم رصدها من قبل الفرق الرقابية بأحدى مناطق المحافظة .وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالفروانية م .فهد المويزري بان الهدف من الجولات الميدانية التي ينفذها مفتشو االفريق الرقابي على مختلف المناطق بالمحافظة تأتي في إطار إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بعد رصد المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.وأشار المويزري إلى أن الجوله اسفرت عن غلق منشأتين وتحرير مخالفات لـ5 شركات و 87 عامل فضلا عن رفع 4 مركبات تستخدم في فرز النفايات ورفع مخلفات وتنظيف ساحات وقطع التيار عن 3 قسائم مخالفة إلى جانب تحرير مخالفات لائحة بناء تمثلت في إقامة مباني بدون ترخيص وإستغلال العقار في غير الغرض المرخص له.ولفت إلى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي خلال الأيام المقبلة لرصد جميع المخالفات ، مؤكدا على عدم تهاونهم في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين على الفور .