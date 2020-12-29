بوسطن تزيل تمثال عبد يجثو أمام الرئيس لنكولن

من وسط مدينة بوسطن الأميركية، أزيل تمثال يجسد الرئيس الأميركي الأسبق أبراهام لنكولن مع عبد محرر يبدو وكأنه يجثو عند قدميه، المشهد الذي أثار اعتراضات في خضم سخط وطني إزاء الظلم العنصري.

أزال عمال “النصب التذكاري للتحرر”، المعروف أيضًا باسم” تمثال جماعة التحرر” و”نصب فريدمان التذكاري”، في وقت سابق الثلاثاء من حديقة تقع قرب متنزه بوسطن كومون، حيث ظل قائما منذ العام 1879.

وافق مسؤولو المدينة في أواخر يونيو الماضي على إزالة النصب التذكاري بعد شكاوى ونقاش مرير حول التصميم.

واعترف عمدة المدينة مارتي والش في ذلك الوقت بأن التمثال يجعل السكان والزوار على حد سواء “غير مرتاحين”.

يشار إلى أن التمثال البرونزي هو نسخة من نصب تذكاري أقيم في واشنطن العاصمة قبل ثلاث سنوات. وتم تثبيت النسخة في بوسطن لأن المدينة كانت موطنا لمبدع التمثال الأبيض توماس بول.

تم تشييد النصب التذكاري للاحتفال بتحرير العبيد في الولايات المتحدة واستند إلى شخصية آرتشر ألكسندر، وهو رجل أسود هرب من العبودية وساعد جيش الاتحاد آنذاك، وكان آخر رجل تم القبض عليه بموجب قانون العبيد الهاربين.

لكن بينما اعتبر البعض الرجل عاري الصدر يقف تدريجيا على قدميه وينفض الأغلال المكسورة عن معصميه، رأى البعض الآخر أنه يجثو أمام لينكولن، محرره الأبيض.

أزال عمال “النصب التذكاري للتحرر”، المعروف أيضًا باسم” تمثال جماعة التحرر” و”نصب فريدمان التذكاري”، في وقت سابق الثلاثاء من حديقة تقع قرب متنزه بوسطن كومون، حيث ظل قائما منذ العام 1879.

وافق مسؤولو المدينة في أواخر يونيو الماضي على إزالة النصب التذكاري بعد شكاوى ونقاش مرير حول التصميم.

واعترف عمدة المدينة مارتي والش في ذلك الوقت بأن التمثال يجعل السكان والزوار على حد سواء “غير مرتاحين”.

يشار إلى أن التمثال البرونزي هو نسخة من نصب تذكاري أقيم في واشنطن العاصمة قبل ثلاث سنوات. وتم تثبيت النسخة في بوسطن لأن المدينة كانت موطنا لمبدع التمثال الأبيض توماس بول.

تم تشييد النصب التذكاري للاحتفال بتحرير العبيد في الولايات المتحدة واستند إلى شخصية آرتشر ألكسندر، وهو رجل أسود هرب من العبودية وساعد جيش الاتحاد آنذاك، وكان آخر رجل تم القبض عليه بموجب قانون العبيد الهاربين.

لكن بينما اعتبر البعض الرجل عاري الصدر يقف تدريجيا على قدميه وينفض الأغلال المكسورة عن معصميه، رأى البعض الآخر أنه يجثو أمام لينكولن، محرره الأبيض.