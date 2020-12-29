مجلس الأمة

خليل الصالح: معالجة ملف القروض مطلب رئيس لمعظم الكويتيين

منذ ساعة واحدة
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29 ديسمبر 2020 | | طالب النائب خليل الصالح الحكومة بالجدية في التعامل مع القضايا التي تمس الوضع المعيشي للمواطنين، وفي مقدمتها قضية إسقاط القروض، مبينا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحريك هذا الملف.

وأوضح الصالح في تصريح صحفي أن العديد من المواطنين باتوا مهددين بسبب القروض وقرارات منع السفر إضافة إلى مخاطر التفكك الأسري وإحساس العائل بعجزه عن أداء التزاماته التي تتزايد مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال الصالح ” أعلنت في أكثر من مرة دعم هذا الملف الذي يمس معظم الكويتيين، والحكومة مازالت مصرة على رفضها للمشروع بحجج واهية أهمها عجز الموازنة وعدم قدرة الدولة على تحمل كل الأعباء المالية التي تترتب على إسقاط القروض”.

 

وأضاف أن ما تم هدره من المال العام في قضايا فساد يساوي تكلفة القروض عشرات المرات، فضلا عن المنح التي تقدمها الكويت للدول الأخرى، مشددا على أن الكويتي أولى بخيرات بلده ويجب أن تنحاز الحكومة للشعب ومطالبه.(إع)(أ.غ)

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