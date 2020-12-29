سمو الأمير يتلقى رسالة تعزية من الرئيس الإيراني بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه فخامته من تعاز ومواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.