مصر.. السجن 3 سنوات “للطالب المتحرش”

بعد أشهر من الحملة التي أطلقتها فتيات مصريات على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء القبض على “الطالب المتحرش” المدعو أحمد بسام زكي، في قضية شغلت الرأي العام، قضت محكمة جنح الاقتصادية، الثلاثاء، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات.

وأمرت المحكمة أيضا، بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في تهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة “المصري اليوم”.

وشغلت قضية تحرش المدعو أحمد باسم زكي بالقاصرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الأشهر الماضية، كما تحركت جهات حقوقية وحكومية وبرلمانية على إثر القضية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن المتهم أدين بـالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، لافتا إلى أنه لا يزال أمامه فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.

وعدد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي “من هتكه عرض ثلاث فتيات – لم يبلغن ثماني عشرة سنة – وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

وأمرت المحكمة أيضا، بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في تهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة “المصري اليوم”.

وشغلت قضية تحرش المدعو أحمد باسم زكي بالقاصرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الأشهر الماضية، كما تحركت جهات حقوقية وحكومية وبرلمانية على إثر القضية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن المتهم أدين بـالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، لافتا إلى أنه لا يزال أمامه فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.

وعدد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي “من هتكه عرض ثلاث فتيات – لم يبلغن ثماني عشرة سنة – وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.