نجم ليفربول: لهذه الأسباب لن يرحل صلاح

علّق نجم ليفربول السابق، الأيرلندي جون ألدريدج، على تقارير رحيل المصري محمد صلاح عن النادي الإنجليزي، وانتقاله لأحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد أو برشلونة كاشفا وجهة نظر ذات أهمية.

وكان النجم المصري قد ظهر على غلافة صحيفة “آس” الإسبانية الشهيرة، مما جعل البعض يتساءل هل للأمر علاقة بقرب انتقاله إلى العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

ولدى سؤاله عن إمكانية انضمامه إلى أحد عمالقة “الليغا”، الريال أو البارسا، أجاب محمد صلاح بالقول: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟”.

وفي مقال نشره موقع “ليفربول إيكو”، علق جون ألدريدج على التقارير الأخيرة، معتبرا أنه من غير المرجح أن يقبل صلاح على خطوة الانتقال لريال مدريد أو برشلونة، خاصة في وضعهما الحالي.

وقال: “لا أشعر بالقلق حيال احتمال رحيل صلاح، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع الصحافة الإسبانية.. (مدرب ليفربول) يورغن كلوب كان محقا عندما تساءل عن السبب الذي قد يدفع صلاح لترك ليفربول”.

وأضاف: “هل قد ترغب في الانضمام لريال مدريد أو برشلونة في الوقت الراهن؟.. لديهما الآن أسوأ فريقين في التاريخ المعاصر”.

وكان كلوب قد قال إن الدولي المصري “في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول”، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم في الرحيل عن النادي، ومشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي قد يدفع (أحد اللاعبين) للرحيل عن ليفربول بإنجازاته ونجومه وجماهير الرائع قد يكون “الطقس البارد” الذي يسود المدينة الإنجليزية الشمالية في فصل الشتاء.

وأشار ألدريدج إلى أنه لعب ضد الملكي المدريدي والكتالوني في السابق، عندما كان في صفوف ريال سوسيداد، وهما ناديين رائعين، لكن الأمر يتعلق بالمكان الذي تعلق به قلبك، وإذا كان قلبه (صلاح) لا يزال في ليفربول، فلن يذهب إلى أي مكان”.

وكان النجم المصري قد ظهر على غلافة صحيفة “آس” الإسبانية الشهيرة، مما جعل البعض يتساءل هل للأمر علاقة بقرب انتقاله إلى العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

ولدى سؤاله عن إمكانية انضمامه إلى أحد عمالقة “الليغا”، الريال أو البارسا، أجاب محمد صلاح بالقول: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا؟”.

وفي مقال نشره موقع “ليفربول إيكو”، علق جون ألدريدج على التقارير الأخيرة، معتبرا أنه من غير المرجح أن يقبل صلاح على خطوة الانتقال لريال مدريد أو برشلونة، خاصة في وضعهما الحالي.

وقال: “لا أشعر بالقلق حيال احتمال رحيل صلاح، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع الصحافة الإسبانية.. (مدرب ليفربول) يورغن كلوب كان محقا عندما تساءل عن السبب الذي قد يدفع صلاح لترك ليفربول”.

وأضاف: “هل قد ترغب في الانضمام لريال مدريد أو برشلونة في الوقت الراهن؟.. لديهما الآن أسوأ فريقين في التاريخ المعاصر”.

وكان كلوب قد قال إن الدولي المصري “في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول”، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم في الرحيل عن النادي، ومشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي قد يدفع (أحد اللاعبين) للرحيل عن ليفربول بإنجازاته ونجومه وجماهير الرائع قد يكون “الطقس البارد” الذي يسود المدينة الإنجليزية الشمالية في فصل الشتاء.

وأشار ألدريدج إلى أنه لعب ضد الملكي المدريدي والكتالوني في السابق، عندما كان في صفوف ريال سوسيداد، وهما ناديين رائعين، لكن الأمر يتعلق بالمكان الذي تعلق به قلبك، وإذا كان قلبه (صلاح) لا يزال في ليفربول، فلن يذهب إلى أي مكان”.