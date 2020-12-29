وزير الداخلية استقبل محافظي «مبارك الكبير» والجهراء

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اليوم الثلاثاء، محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف.ورحب الشيخ ثامر العلي بضيوفه الكرام، معربا عن شكره لزيارتهم الميمونة، وأشاد بالجهود الحثيثة والتعاون المستمر الذي له بالغ الأثر في تحقيق الأمن والأمان في البلاد.من جهتهم قدم الضيوف للوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توليه منصبه ونيله الثقه الأميرية السامية، داعين الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة بما يحقق مصلحة البلاد.