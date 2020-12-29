وزير المالية: استمرار العمل لتحقيق الإنجازات ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية

– بذل المزيد من الجهد وتوفير التسهيلات الجمركية بما لا يخل بالإجراءات الأمنية قام معالي وزير المالية خليفة مساعد حمادة بزيارة مقر الإدارة العامة للجمارك في منطقة الشويخ، اليوم، حيث التقى المستشار جمال الجلاوي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وبحضور قيادات الإدارات الجمركية.وقدمت الإدارة العامة للجمارك عرضاً مرئياً لوزير المالية تضمن الإنجازات التي تمت في مجال ميكنة المعلومات، والربط الآلي للعمل الجمركي، والمشاريع والرؤية المستقبلية، مع شرح الصعوبات التي تواجه الإدارة في عملها الجمركي، وشكر وزير المالية خليفة حمادة الإدارة العامة للجمارك ومنتسبيها، مؤكداً الاستمرار في العمل على تحقيق الإنجازات، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية بما يلائم رؤية الكويت 2035.وحث وزير المالية مدير عام الإدارة العامة للجمارك على بذل المزيد من الجهد لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الإيرادات من خلال توفير التسهيلات الجمركية بما لا يخل بالإجراءات الأمنية.وبعد انتهاء جولته في مقر الإدارة العامة للجمارك قام وزير المالية بأخذ صورة تذكارية مع منتسبي الإدارة العامة للجمارك، وبدورها تقدمت الإدارة العامة للجمارك بالشكر الجزيل لوزير المالية خليفة حمادة على اهتمامه بالعمل الجمركي وزيارته التي جاءت في فترة قصيرة من توليه مهام وزارة المالية.