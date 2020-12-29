وفاة المخرج السوري حاتم علي

توفي المخرج والفنان السوري حاتم علي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، فيما تشير الأخبار الأولى إلى أن وفاته كانت ناجمة عن أزمة قلبية.

وتخرج المخرج الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سنة 1986، ليعمل في عدد من المسلسلات قبل أن يتجه إلى الإخراج وكتابة السيناريو.

قدم علي عددا من المسلسلات كمخرج، أبرزها مرايا، والفصول الأربعة، والزير سالم، وصلاح الدين الأيوبي، والتغريبة الفلسطينية، وعمر.

وفي عالم السينما، أنجز علي فيلمه الأول “آخر الليل” سنة 1996،والذي فاز بذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

وأنجز ثلاثة أفلام روائية طويلة هي “العشاق” سنة 2005، و”سيلينا” في 2009، و”الليل الطويل” بذات العام، وقد حاز عنه جائزة “ثور تاورمينا الذهبي” وجائزة النقاد الكبرى في أوسيان سيني فان في الهند.

وتخرج المخرج الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سنة 1986، ليعمل في عدد من المسلسلات قبل أن يتجه إلى الإخراج وكتابة السيناريو.

قدم علي عددا من المسلسلات كمخرج، أبرزها مرايا، والفصول الأربعة، والزير سالم، وصلاح الدين الأيوبي، والتغريبة الفلسطينية، وعمر.

وفي عالم السينما، أنجز علي فيلمه الأول “آخر الليل” سنة 1996،والذي فاز بذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

وأنجز ثلاثة أفلام روائية طويلة هي “العشاق” سنة 2005، و”سيلينا” في 2009، و”الليل الطويل” بذات العام، وقد حاز عنه جائزة “ثور تاورمينا الذهبي” وجائزة النقاد الكبرى في أوسيان سيني فان في الهند.