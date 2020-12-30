محليات

” الخارجية” تدين بشدة استهداف مطار عدن في اليمن

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 أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف مطار عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.وأبدت قناعتها بأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.وأكدت تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في اليمن معربة عن تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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