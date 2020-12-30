«الخطوط الكويتية» تحصل على تصنيف شركة الطيران «خمس نجوم» للعام 2021

حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية على تقدير شركة الطيران خمس نجوم للعام 2021 حسب التصنيف العالمي لشركات الطيران في معرض FTE-APEX الافتراضي لمستقبل تجربة السفر، والذي عقد في الفترة من 8 – 9 ديسمبر 2020، حيث جاء هذا التصنيف من قبل منظمة APEX Official Airline Ratings وذلك استنادا على إستبيان محايد لعينة من عملاء الشركات المتضمنة في التقييم، والتي تعتمد على آراء ووجهات نظر محايدة، إذ يقيس نظام APEX لتصنيف الطيران الرسمي آراء المسافرين واختياراتهم من خلال شراكة APEX مع TripIt من Concur وهو التطبيق الأعلى تصنيفاً لتنظيم السفر في العالم، وقد تم تصنيف أكثر من مليون رحلة من قبل المسافرين لحوالي 600 شركة طيران من جميع أنحاء العالم باستخدام تصنيف النجوم الخماسي لـ APEX، والذي تم اعتماده بشكل مستقل بواسطة شركة تدقيق خارجية.وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع: “يسر الخطوط الجوية الكويتية حصولها على تقدير شركة الطيران خمس نجوم للعام 2021 من قبل منظمة APEX Official Airline Ratings للعام الثاني على التوالي وبكل جدارة واستحقاق وفقاً لتقييم الركاب على شاشات الطائرات، والذي يعد انجازاً كبيراً للطائر الازرق في تطويره لخدماته بشكل مستمر ومتواصل، حيث حصلت (الكويتية) على نفس هذا التقييم بخمس نجوم العام الماضي والذي اشتمل على منح الركاب الفرصة لتقديم تقييمات مجهولة المصدر لتغطي خمس فئات من الخدمات: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والشراب، البرامج الترفيهية، وخدمة Wi-Fi، كما يسمح التقييم المطبق من خلال الشاشة الواحدة لركاب شركات الطيران لتقييم رحلاتهم بسهولة “.واضاف الصانع: “هذا التقدير يأتي كثمار حصدته الخطوط الجوية الكويتية نتيحة انجازاتها المتتالية وعملها الدؤوب نحو الاهتمام بخدمة عميلها العزيز على اكمل وجه بدءاً من حجز تذكرة السفر مروراً بإنهاء اجراءات السفر وصولاً إلى الصعود على متن الطائرة وتلقي أفضل خدمة من ترفيه ومقاعد مريحة وغيرها من الخدمات والامور التي تلبي احتياجات وطموحات العميل”.وبين الصانع: “تسعى الخطوط الجوية الكويتية بشكل مستمر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وحيازة رضى العملاء الكرام في شتى المجالات، وإستكمال دورها الريادي في مجال الطيران التجاري عربياً وعالمياً، ونحن على ثقة تامة بأن (الكويتية) ستواصل بذل المزيد من الجهود بسواعد أبنائها المخلصين لتحقيق كافة سبل الراحة والامان والترفيه للعملاء والركاب الاعزاء بما يتواكب مع احدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي التجاري العالمي، وبما يتناسب مع اختياراتهم واحتياجاتهم سواء من الوجهات أو الخدمات التي تقدم على أرض المطار أو على متن طائراتها”.واختتم الصانع تصريحه بالتأكيد على استمرار الخطوط الجوية الكويتية وإصرارها في السعي نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضى لدى العملاء الكرام، متقدماً بجزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز كما تقدم بالشكر للجهود المبذولة والملموسة من قبل القائمين على التقييم وعلى الحيادية والمهنية العالية في طرح هذا التقييم الناجح متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في اعداد التقييمات البناءة التي تدفع وتشجع شركات الطيران لمزيد من الانجازات .