«الزراعة»: الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر عن تصدير الخيول من الكويت

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه تم عن رفع الحظر عن تصدير الخيول الكويتية من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك اعتبارا من 19 ديسمبر 2020.وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذا القرار يسمح بموجبه بفتح التصدير من دولة الكويت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على التنسيق والمحادثات بين هيئة الزراعة والمنظمات الدولية المتخصصة والجهود والمباحثات المستمرة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لرفع الحظر عن مشاركات الخيول من دولة الكويت في المسابقات الدولية خارج البلاد خصوصا في الدول الأوروبية كذلك السماح والتصريح بتصدير الخيول الكويتية.وذكرت الهيئة أن القرار جاء نتيجة قدرة دولة الكويت على السيطرة والحد من انتشار أي وباء يصيب الخيول وتقديم الأدلة والإثباتات اللازمة على خلو الكويت من أي وباء يهدد صحة خيولها.وشددت هيئة الزراعة على أنها لن تدخر جهدا في تذليل كل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يمكن أصحاب الخيول الكويتية من المشاركة في المسابقات الدولية وكذلك تداولها عالميا.