السند: نتطلع لتسجيل أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح “كورونا”

قال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الـ 96 للوزارة، أن الصحة، تتطلع لتسجيل أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن عدد المسجلين لتلقي اللقاح تجاوز 153 ألف شخص.وأكد السند على أن الطواقم الطبية تواجه الفيروس كورونا من خلال المحاجر والعديد من المواقع، وأنه ليس هناك أي أعراض جانبية ظهرت على المتلقين اللقاح خلال الأيام الماضية.وبدورها قالت الدكتورة منى الأحمد، استشاري امراض باطنيه وحساسيه وربو ومناعه اكلينيكيه، إن المرضى المصابين بحساسية مفرطة لا يقدمون على أخذ اللقاح، وأنه لا يوجد ما يمنع لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية من التطعيم للقاح.