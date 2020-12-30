“الصحة”: 205 إصابات جديدة بـ “كورونا”.. وتسجيل حالة وفاة واحدة





أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150298 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 933 حالة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم شفاء 228 حالة من الاصابة بفيروس (كورونا) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 146284 حالة.وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح بذلكل المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3081 حالة.وأوضحت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 2429 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1251543 فحصا.وجددت الوزارة الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية وحسابات الجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.