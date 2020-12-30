الوزير الصالح يتفقد عمليات البحث والإنقاذ عن غريق «بحر الأبراج»





قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الأربعاء بتفقد عمليات البحث والانقاذ التي تقوم بها ادارة الاطفاء والانقاذ البحري للبحث عن الشخص المفقود في البحر المقابل لأبراج الكويت منذ يوم السبت الماضي.وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان صحفي إن الوزير الصالح استمع الى شرح مفصل من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ومدير ادارة الاطفاء البحري العقيد بدر الكدم عن سير عمليات البحث التي تقوم بها زوارق (الاطفاء) اضافة الى مشاركة بعض الجهات مثل خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارتي الداخلية والدفاع.