برئاسة وزير العدل.. «شؤون القصر» أقرت ضوابط جديدة مرنة لصرف المساعدات

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم برئاسة وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور نواف سعود الياسين.وفي بداية الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بتأبين فقيد الكويت والامتين العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله أمير الانسانية الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح مستذكرين انجازاته الكبيرة لأبنائه من القصر والايتام في الكويت ومختلف دول العالم، الى جانب دعمه اللامحدود للهيئة العامة لشئون القصر لتحقيق أهدافها ورسالتها، حيث شهدت في عهده طفرة واضحة على صعيد المنشآت والخدمات والتطوير بشكل عام. كما تقدم المجلس بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح، متمنين لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والرخاء ومعربين عن ثقتهم الكاملة في تواصل الدعم اللامحدود لهيئة القصر والمشمولين برعايتها.كذلك أشاد المجلس بالجهود المبذولة من المستشار الدكتور/ فهد محمد العفاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير العدل السابق خلال فترة توليه رئاسة المجلس في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي المقابل رحب أعضاء المجلس بوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور نواف سعود الياسين ومتمنين له التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة.واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الخاص باستثمارات الهيئة حتى 30 نوفمبر 2020 وخصوصا في ظل التداعيات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا في المنطقة والعالم وأهم الاجراءات المتخذة في هذا الشأن.كما اعتمد المجلس مشروع لائحة جديدة بضوابط مرنة تمنح تفويضات مالية للإدارة التنفيذية لصرف المساعدات المقررة وفق الضوابط المعمول بها للمشمولين برعاية الهيئة من بند رفع المستوى المعيشي بعد موافقة وزارة المالية عليها، الى جانب اطلاع المجلس على التقرير الدوري للجنة الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية واعتمد توصيات اللجنة بشأن تقارير الاثلاث الخيرية.وقد ثمن الوزير الدكتور نواف الياسين جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالإنابة وجهود كافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.