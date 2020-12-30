“بيرغر كينغ” تقدم منتجها الجديد.. آيس كريم بالبطاطس المقلية

كشفت سلسلة “برغر كينغ” للوجبات السريعة في سنغافورة مؤخرا، عن نوع غريب من “الآيس كريم” يحمل اسم “البطاطس المهروسة”.

ويتكون المنتج من “آيس كريم” بنكهة الفانيليا والشوكولا، بالإضافة إلى أصابع بطاطس تستخدم في “التغميس”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “برغر كينغ” أطلقت هذا النوع الغريب بعد أن لاحظت إقبالا من المستهلكين على “الآيس كريم” والبطاطس المقلية كل على حدى، ليقوموا بتغميس الأخيرة في الأولى، ففكرت بدمجهما معا.

وحظي الإعلان عن المنتج الجديد بردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما نالت الفكرة إعجاب كثيرين وطالبوا بتوفير هذا “الآيس كريم” في بلدانهم، عبّر آخرون عن عدم استحسان مجرد التفكير بمزج البطاطس مع “الآيس كريم”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها سلسلة متخصصة بالوجبات السريعة منتجا غريبا، إذ سبق أن طرحت “دومينوز” بيتزا بنكهة الشاي، كما قدمت “ماكدونالدز” وجبة برغر ببسكويت “أوريو”.

ويتكون المنتج من “آيس كريم” بنكهة الفانيليا والشوكولا، بالإضافة إلى أصابع بطاطس تستخدم في “التغميس”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “برغر كينغ” أطلقت هذا النوع الغريب بعد أن لاحظت إقبالا من المستهلكين على “الآيس كريم” والبطاطس المقلية كل على حدى، ليقوموا بتغميس الأخيرة في الأولى، ففكرت بدمجهما معا.

وحظي الإعلان عن المنتج الجديد بردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما نالت الفكرة إعجاب كثيرين وطالبوا بتوفير هذا “الآيس كريم” في بلدانهم، عبّر آخرون عن عدم استحسان مجرد التفكير بمزج البطاطس مع “الآيس كريم”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها سلسلة متخصصة بالوجبات السريعة منتجا غريبا، إذ سبق أن طرحت “دومينوز” بيتزا بنكهة الشاي، كما قدمت “ماكدونالدز” وجبة برغر ببسكويت “أوريو”.