سمو الأمير يعزي رئيس كرواتيا بضحايا زلزال بيترينيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة بيترينيا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة بيترينيا راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.