مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى ملك البحرين





قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ظهر اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.