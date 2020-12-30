نسائية «اعانة المرضى» توزع كسوة الشتاء على عدد من نزلاء مستشفيات الكويت

في اطار الجهود الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها ادارة النشاط النسائي بجمعية صندوق اعانة المرضى فقد قامت مديرة إدارة النشاط النسائي صفاء عابدين بعدد من الزيارات للمراكز الصحية كان منها جناح نسيبة بنت كعب في مركز الكويت للصحة النفسية وتم تسليم هدية للنزلاء ضمن مشروع كساء المحبة وهو مشروع تتبناه الجمعيه لتوزيع كسوة الشتاء والصيف على المرضى كما زارت مركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين والتقت مديرة المركز الدكتورة بيبي العميري وقامت بتسليم بعض النزلاء كذلك هدية ضمن مشروع كساء المحبة وأبدت الدكتورة بيبي العميري سعادتها بالتعاون الكبير بين الصندوق ومركز المنارة وباركت جهود الجمعية في مختلف المجالات التي تصب في صالح المرضى .فيما قامت صفاء عابدين بزيارة لمستشفى الصباح بصحبة مدير إدارة التوعية والإرشاد خالد الهندي والتقوا مدير المستشفى الدكتور نايف الحربي ورئيسة الخدمة الاجتماعية خلود العتيبي حيث رحبوا بالزيارة وأبدوا سعادتهم بالتواصل والتعاون بين جمعية صندوق إعانة المرضى وإدارة المستشفى ، وقد أثنى الدكتور نايف الحربي على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في المستشفيات ودور الوعاظ والواعظات ومشرفات أندية الاطفال في مستشفيات الكويت .