إبراهيموفيتش يستغل فترة التعافي.. ويشتري “مزرعة”

استغل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فترة التعافي من الإصابة في بلاده، وذلك بالاستثمار في مزرعة كبيرة.

وحسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية فقد اشترى إبراهيموفيتش مزرعة تمتد على مساحة ألف هكتار مقابل 3 ملايين يورو.

وتقع المزرعة على الحدود السويدية النرويجية، وستخصص كي يمارس إبراهيموفيتش هواياته فيها كصيد الأسماك، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وسبق لإبراهيموفيتش أن استثمر في عالم كرة القدم، إذ أعلن نادي هاماربي السويدي رسميا، العام الماضي، شراء أسطورة كرة القدم السويدية جزء من ملكيته.

وحسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية فقد اشترى إبراهيموفيتش مزرعة تمتد على مساحة ألف هكتار مقابل 3 ملايين يورو.

وتقع المزرعة على الحدود السويدية النرويجية، وستخصص كي يمارس إبراهيموفيتش هواياته فيها كصيد الأسماك، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وسبق لإبراهيموفيتش أن استثمر في عالم كرة القدم، إذ أعلن نادي هاماربي السويدي رسميا، العام الماضي، شراء أسطورة كرة القدم السويدية جزء من ملكيته.