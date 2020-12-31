الجمهور يطالب وزير الداخلية بوقف حفلات رأس السنة في الشاليهات والمزارع والجواخير

31 ديسمبر 2020 | | طالب النائب فايز الجمهور وزير الداخلية بإيقاف الحفلات التي تقام في الشاليهات والمزارع خلال رأس السنة والتي تسيء للدين والعادات والتقاليد وسمعة أبناء الشعب الكويتي.

وقال الجمهورفي تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “وصلتني شكاوى عديدة من المواطنين عن وجود حفلات مشبوهة في الشاليهات والجواخير والمزارع، وحاولت التواصل مع وزير الداخلية ووكيل الوزارة ولم أجد أي تجاوب في هذه القضية أو أي رد”.

وأضاف أن “وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن الأمن وحماية ثوابت المجتمع والحفاظ على العادات والتقاليد التي تربى عليها ابناء الشعب الكويتي ، عليه إيقاف هذه الحفلات”.

وتمنى الجمهور على مسؤولي وزارة الداخلية التجاوب مع النواب والرد على محاولات التواصل معهم بما يحقق المصلحة العامة.(إع)(أ.غ)