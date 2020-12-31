“الداخلية”: تحرير 1314 مخالفة وحجز 44 مركبة في كراج حجز المرور
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين القوانين وقواعد المرور . نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية على كافة أنحاء البلاد ، وأسفرت الحملة عن تحرير 263 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة و 331 مخالفة عدم ربط حزام الأمان وتحرير 369 مخالفة للشاحنات و 44 مخالفة لمركبات الأجرة و 107 مخالفة رادار و 21 مخالفة باصات و 166 مخالفة خروج أصوات من العادم وتم حجز 9 اشخاص في نظارة المرور وحجز 44 مركبة ودارجة واحدة في كراج حجز المرور وتحويل 4 أحداث إلى الجهات المختصة وذلك لقيادتهم بدون رخصة وضبط مركبة مطلوبة سرقة . وتؤكد الإدارة أن الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد وذلك لضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قواعد وقوانين المرور ، مؤكدة انه في حال رصد أي سلوكيات خطأ الاتصال على هاتف الطواری ( 112 ) أو واتس آب الإدارة العامة للمرول على الرقم ( 99324092 ) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .