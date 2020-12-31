محليات

الصالح يُشيد بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى “قوة الإطفاء”

منذ 14 دقيقة
2 أقل من دقيقة

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى قوة الإطفاء العام، والتي جرت صباح اليوم للإطلاع على سير العمل.وأضاف الصالح خلال تغريدة له على موقع التواصل “تويتر” قائلاً: استمعنا الى توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، لا سيما في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشار الصالح إلى أن سموه عبر عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه “الإطفاء” في خدمة الوطن والمواطنين، موجهاً تقديره وشكره لكافة المنتسبين والعاملين في “الإطفاء”، فجهودهم محل تقدير وثناء الجميع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

«الداخلية»: ضبط شخصين من جنسية عربية حاولا ادخال كمية من المخدرات عن طريق الطرود البريدية

نوفمبر 2, 2020

سمو الأمير يتلقى برقية تعزية من أمير قطر بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

منذ أسبوع واحد

«التجارة»: إحالة الموظف المسؤول عن تغيير تواريخ قرارات نقل «إدارية» إلى التحقيق

أكتوبر 16, 2020

سمو الأمير: لن نألو جهدا في سبيل تطوير كفاءة وقدرات قوة الإطفاء العام لأداء واجبها على أكمل وجه

نوفمبر 11, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى