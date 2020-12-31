الصالح يُشيد بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى “قوة الإطفاء”

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى قوة الإطفاء العام، والتي جرت صباح اليوم للإطلاع على سير العمل.وأضاف الصالح خلال تغريدة له على موقع التواصل “تويتر” قائلاً: استمعنا الى توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، لا سيما في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشار الصالح إلى أن سموه عبر عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه “الإطفاء” في خدمة الوطن والمواطنين، موجهاً تقديره وشكره لكافة المنتسبين والعاملين في “الإطفاء”، فجهودهم محل تقدير وثناء الجميع.