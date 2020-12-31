الطريجي: استمرار متابعة ملف “القسائم الزراعية” حتى تطاله العدالة وتسترجع أموال الشعب

ئم 31 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب د. عبدالله الطريجي عن توجيه أسئلة برلمانية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول ملف توزيع القسائم الزراعية.

وقال الطريجي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن ردود الوزير على هذه الأسئلة هي التي ستوضح مدى التزامه بالتعاون مع النواب في محاربة الفساد.

وأضاف أنه في مجلس 2013 تم إعداد تقرير متكامل يشمل جميع التجاوزات والمخالفات في توزيع القسائم الزراعية تم تجميده، مشيرا إلى ” استمرار العبث والتلاعب في هذا الملف حتى الآن”.

وأوضح أنه طلب في أسئلته البرلمانية تزويده بعدد من الملفات والمستندات والوثائق والمحاضر، معتبراً أن إجابات الوزير ستبين مدى التزامه بالتعاون مع النواب ومحاربة الفساد.

وأكد الطريجي استمراره في ملاحقة ومتابعة قضية التلاعب في ملف القسائم حتى تطاله العدالة وتسترجع أموال الشعب.(ع.إ)