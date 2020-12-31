«الطيران المدني»: إعادة تشغيل الرحلات التجارية السبت المقبل.. وفق الاشتراطات الصحية

أعلن نائب المدير العام لشؤون المطار بالإنابة في الإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي بأنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي اعتبارا من السبت المقبل 2021/1/2 وفق الاشتراطات الصحية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن والمطبقة قبل قرار التعليق بتاريخ 2020/12/21 .وأشار الفداغي في تصريح صحفي إلى أن حظر الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال قائما كما كان قبل قرار التعليق حيث مازالت قائمة الـ35 دولة كما هي لم تتغير .وقالت الإدارة العامة للطيران المدني: نود التذكير على ضرورة التزام المسافرين القادمين الى مطار الكويت الدولي بالاشتراطات الصحية التالية :1. التسجيل في تطبيق ” شلونك “2. الحصول على شهادة PCR مدتها 96 ساعة تثبت سلبية الاصابة3. الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما