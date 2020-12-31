«الطيران المدني»: اسئناف الرحلات التجارية السبت المقبل





اكدت الادارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس ان استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي سيبدأ السبت المقبل وفق الاشتراطات الصحية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن المطبقة قبل قرار التعليق مع استمرار حظر الطيران القادم من الدول عالية الخطورة.وقال نائب المدير العام لشؤون المطار بالانابة صالح الفداغي في بيان صحفي ان قائمة الدول المحظورة ستبقى كما كانت قبل التعليق متضمنة 35 دولة وذلك للمحافظة على استقرار المنظمومة الصحية في البلاد.واكد ضرورة التزام المسافرين المغادرين بالاشتراطات الصحية ومنها ضرورة التسجيل في منصة (كويت – مسافر) على الموقع الالكتروني Kuwamosafer.com.وشدد على اهمية حصول المواطنين الكويتيين على تأمين صحي خلال فترة السفر يغطي الاصابة (بكوفيد – 19) اضافة الى توقيع المواطنين على اقرار التعهد المتوفر حاليا على منصة (كويت – مسافر).وأشار الى اهمية معرفة الراكب المغادر للشروط الصحية المطلوبة في المطار الذي سيغادر اليه وضرورة الحصول على شهادة (PCR) تثبت سلبية الاصابة للدول التي تتطلب ذلك.وفيما يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة على القادمين الى مطار الكويت الدولي أوضح أن أهمها التسجيل في تطبيق (شلونك) الذي أطلقته وزارة الصحة اضافة إلى ضرورة ابراز شهادة (PCR) قبل صعود الطائرة على ان تكون مدتها 96 ساعة من وقت أخذ العينة تثبت سلبية الاصابة من فيروس (كوفيد – 19).وقال ان جميع المسافرين القادمين إلى الكويت سيخضعون للحجر المنزلي مدة 14 يوما التزاما بالاشتراطات الوقائية للسلطات الصحية.