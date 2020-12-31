«الطيران المدني» تُحدد الضوابط الصحية للمغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت

قالت الإدارة العامة للطيران المدني تزامنا مع استئناف الرحلات التجارية من والى مطار الكويت الدولي ، نود التأكيد على ضرورة التزام المسافرين بالاشتراطات الصحية على النحو التالي : اولا : المغادرون من الكويت الدولي :1. التسجيل في منصة ” كويت – مسافر ” .Kuwamosafer.com2. حصول المواطنين الكويتيين على تأمين صحي خلال فترة السفر يغطي الاصابة بكوفيد 19.3. توقيع المواطنين اقرار التعهد الموجود على منصة ” كويت – مسافر ” .4. الحصول على شهادة PCR تثبت سلبية الاصابة للدول التي تتطلب ذلك .ثانيا : القادمون الى مطار الكويت الدولي :1. التسجيل في تطبيق ” شلونك “2. الحصول على شهادة PCR مدتها 96 ساعة تثبت سلبية الاصابة من فيروس كوفيد 193. الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما