بلدية «الفروانية»: تحرير 16 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية شاملة بمنطقة الفروانية أسفرت عن تحرير 16 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق و3 مخالفات لباعة متجولين.وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الهدف من الحملات التفتيشية المكثفة رصد المخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي إهتماما بالغا من أجل إظهار المناطق التي تقع تحت مسئوليته بأجمل صورها من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها، للقضاء علي كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.وأكد على أن الجوله الميدانية تضمنت التفتيش على عدد من المحلات التجارية والمقاهي للتأكد من التراخيص ومدى إلتزام أصحابها، مؤكداً على أنها أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تضمنت 9 مخالفات نظافة عامة فضلا عن تحرير7 مخالفات إشغال طريق واستغلال مساحة و3 مخالفات بائع متجول.وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.