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تمديد صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً.. 10 سنوات
أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اعتماد تمديد صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كانت في السابق.⠀وأضافت أن هذه الخطوة تأتي مراعاة للطلبة الذين أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يشمل كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم (21) عاماً.⠀و أوضحت على الراغبين في تمديد جواز سفرهم التوجه إلى المراكز الوطنية في محافظات الكويت أو إلى الإدارة العامة للجنسية و وثائق السفر مصطحبين معهم عدد ٢ صورة شخصية و البطاقة المدنية و جواز السفر .