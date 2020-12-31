محليات

تمديد صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً.. 10 سنوات

منذ 32 دقيقة
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أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اعتماد تمديد صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاماً 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كانت في السابق.⠀وأضافت أن هذه الخطوة تأتي مراعاة للطلبة الذين أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، مشيرة إلى ان هذا الإجراء يشمل كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم (21) عاماً.⠀و أوضحت على الراغبين في تمديد جواز سفرهم التوجه إلى المراكز الوطنية في محافظات الكويت أو إلى الإدارة العامة للجنسية و وثائق السفر مصطحبين معهم عدد ٢ صورة شخصية و البطاقة المدنية و جواز السفر .

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