محليات

رئاسة الأركان تنفي إحالة أو إجبار 110 ضباط على التقاعد أو إلى المادة 85

منذ ساعة واحدة
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تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المختلفة ، حول إحالة أو اجبار 110 ضابط من رتبة عميد وعقيد إلى التقاعد أو إلى المادة 85 . كما تهيب رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر والغير رسمية ، وتؤكد بأن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام ، للإجابة والتوضيح والاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية .

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