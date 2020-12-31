رئاسة الأركان تنفي إحالة أو إجبار 110 ضباط على التقاعد أو إلى المادة 85

تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المختلفة ، حول إحالة أو اجبار 110 ضابط من رتبة عميد وعقيد إلى التقاعد أو إلى المادة 85 . كما تهيب رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر والغير رسمية ، وتؤكد بأن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام ، للإجابة والتوضيح والاستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية .