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سمو رئيس الوزراء: دور «الحرس الوطني» راسخ كركيزة أساسية في منظومة الأمن والدفاع

منذ 34 دقيقة
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قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن دور الحرس الوطني راسخ كركيزة أساسية في منظومة الأمن والدفاع.جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.وأضاف الشيخ صباح الخالد أن زيارة اليوم تأتي استكمالا ومتابعة لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتوجيهات السامية التي حملنا سموه مسؤوليتها.وتابع سمو رئيس الوزراء: “أنا على ثقة بأن معالي نائب رئيس الحرس الوطني سيسير على خطى ونهج من سبقه، سيدي صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد بالارتقاء بالعمل وتعزيز القدرات واستكمال بناء هذا الكيان المهم في ظل قيادة وتوجيه سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني”.

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