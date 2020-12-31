مبعوث سمو الأمير وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى رئيس الإمارات

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.