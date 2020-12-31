مبعوث سمو الأمير يسلم رسالة خطية من سموه إلى سلطان عمان

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ظهر اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى اخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمهھا وتعزيزهھا في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تضمنت اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة.