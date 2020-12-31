وزير الإسكان يؤكد أهمية العمل بجهد لتحقيق الخدمة المطلوبة في الرعاية السكنية





اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي اليوم الخميس اهمية العمل بجهد لتحقيق الخدمة المطلوبة والرضا تجاه الرعاية السكنية المقدمة من الدولة ورفع مستوى الأداء في المشاريع الاسكانية.جاء ذلك خلال لقاء معرفي مع أعضاء وممثلي لجان أهالي (خيطان الجنوبي ومدينة المطلاع وجنوب صباح الأحمد) إضافة إلى اعضاء حملتي (متى نسكن) و(ناطر بيت) ولجنة أهالي جنوب سعد العبدالله.وأشار خلال اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان الى أهمية الاستماع للمواطنين والأخذ بملاحظاتهم التي تصب في مصلحة خدمة الوطن والمواطن وتحقيق المصلحة العامة.وأكد معرفي “انه سيعمل جاهدا على تحقيق الخدمة المطلوبة للوطن والمواطن بما يحقق الرضا اتجاه الرعاية السكنية المقدمة من الدولة ورفع مستوى الأداء في المشاريع والتأكد من الجودة في التنفيذ”.ووجه قيادي المؤسسة الى تذليل العقبات التي تواجه الأعمال والعقود التزاما من المؤسسة العامة للرعايةالسكنية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المرصودة والعمل على دراسة المقترحات التي قدمها ممثلو اللجان والحملات في المشاريع المختلفة وتقديم حلول حولها ومعالجة الخلل إن وجد الى جانب زيادة حجم التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.