وزير الإعلام يؤكد دعم “الوطني للثقافة” وضرورة التحول الرقمي للمشاريع الثقافية





أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري اليوم الاربعاء دعمه اللامحدود ل(الوطني للثقافة) مشددا على أهمية وضرورة التحول الرقمي للمشاريع الثقافية.واضاف الوزير المطيري خلال اجتماع عقده عن بعد مع أعضاء المجلس الأعلى ل(الوطني للثقافة) ان الاجتماع هدفه خدمة الحركة الثقافية والفنية في دولة الكويت استكمالا للرواد والمؤسسين الذين أرسوا قواعد الثقافة والفنون مما جعل الكويت تتبوأ المكانة الرفيعة في الحركة الثقافية على المستوى العربي والعالمي.وقال ان الاجتماع الذي ناقش اطار خطة عمل المجلس الثقافية (2021-2026) يهدف ايضا الى “تشخيص الواقع الثقافي والأدبي والفني في الدولة ليتسنى لنا التخطيط الاستراتيجي لرفعة المشهد الثقافي”.واشار الى انه من ضمن اولويات المرحلة القادمة وضع الاستراتيجية الخاصة بالمجلس لرسم التصور العام لدعم وتطوير المشهد الثقافي خلال الخمس سنوات القادمة.واكد دعم كافة الجهود في اطار الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مبينا اهمية التحول الرقمي في المشاريع الثقافية في المرحلة القادمة لمواكبة العصر.واشاد المطيري بجهود أعضاء المجلس السابقين لما بذلوه في فترة عضويتهم في المجلس السابق وبجهود الأمانة العامة للمجلس وكافة القطاعات.وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجميع واستمرار التعاون والتواصل بين أعضاء المجلس الأعلى والأمانة العامة لما فيه تحقيق الأهداف والأعمال التي يتم الاتفاق عليها في الاجتماع مهنئا الجميع بعام جديد سعيد مبارك “متطلعا الى اللحظة التي يعود فيها المجلس الى لقاء جماهيره بعيدا عن تداعيات جائحة كورونا”.ومن جانبه قال أمين عام المجلس كامل العبدالجليل خلال الاجتماع ان عام 2020 مثل تحديا كبيرا بسبب جائحة كورونا وكان الاصرار على العمل والانجاز طوال العام عن بعد التزاما بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية.وافاد ان المجلس اضطلع خلال الجائحة بمسؤوليته الاجتماعية وقام بالعديد من الانشطة منها حملة توعوية عن طريق رسائل تلفزيونية “حققت صدى طيبا” اضافة الى توزيع كتب بالمستشفيات والمحاجر لملء وقت الفراغ والترويح عن النفس بالقراءة.وقدم العبد الجليل خلال الاجتماع استعراضا وافيا وشاملا لأعمال وانجازات وأنشطة المجلس بكافة قطاعاته خلال عام 2020 ولا سيما خلال فترة الجائحة من مارس الى ديسمبر والتي تم تنفيذها عبر منصات التواصل وعددها 65 نشاطا وفعالية شملت الثقافة والفنون والآداب والتراث والآثار والمكتبة الوطنية.يذكر ان الاجتماع ناقش الإطار العام لخطة المجلس الاستراتيجية (2021-2026) واتفق المجتمعون على أن يتم وضع الإطار العام للخطة ومنطلقاتها الرئيسة ضمن برامج تنفيذية زمنية مع التزام جميع القطاعات للنهوض بأعمال وانشطة المجلس وتطويرها للأفضل وبشكل يحقق نقله نوعية ومتقدمه ويعمل على إضافة انجازات جديدة.