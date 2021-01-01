«إعانة المرضى»: قدمنا 119 خاطرة توعوية صحية في 17 مسجدا

كشف مدير إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى جاسم الربيع عن حصاد برنامج الجمعية التوعوي «من حقك أن تعرف» والمخصص للتوعية بمستجدات جائحة كورونا وطرق وأساليب الوقاية وإرشادات الوقاية الذي يقدمه الأطباء والمختصين في التوعية بالمساجد والذي يتضمن تعريف الجمهور بأهمية العزل المنزلي وأهمية التطعيم وأنسب الأغذية التي تقوي جهاز المناعة وطرق الحماية من الانفلونزا والكوفيد بالزنك وفيتامين سي وغيرها من الأطعمة والأشربة المفيدة بجانب توعية جمهور المصلين بالصحة الفموية في زمن الأوبئة وأهمية الصوم تعزيز الجهاز المناعي.وبين الربيع أن البرنامج ينفذ بشراكة مجتمعية مع وزارة الصحة وقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم و إسناد جهود دولتنا الحبيبة الكويت في الحد من انتشار فيرس كورونا.وقال الربيع وبفضل الله وتوفيقه قدم الخواطر التوعوية نخبة من الأطباء المتخصصين في علم الأوبئة وطرق الوقاية منها.وشكر وزارتي الصحة والأوقاف على شراكتهم المتميزة وجمهور المصلين على تفاعلهم الطيب واعدا بالمزيد من الانشطة التوعوية التي تساهم في جهود مكافحة الاوبئة المعاصرة.