“الخدمة المدنية”: لا اعتراف بشهادة إنهاء “الحجر الصحي” ما لم تصدر عن تطبيق “شلونك”





قال ديوان الخدمة المدنية إنه لن يتم الاعتراف بأي شهادة خاصة بانتهاء فترة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو المخالطين لهم وكذلك العائدين من الخارج ما لم تصدر عن تطبيق (شلونك) الإلزامي التابع لوزارة الصحة.وبحسب بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية فقد تم تزويد الجهات الحكومية بنموذج شهادة انتهاء فترة الحجر الصحي للعاملين في تلك الجهات بناء على طلب مقدم من وكيل وزارة الصحة.وبحسب التعميم فإن الشهادة ستصدر عن اللجنة الرئيسية لمتابعة الالتزام بفترة الحجر من خلال التطبيق مشددا على ضرورة مراعاة الاعتداد بنموذج الشهادة.ويعد تطبيق (شلونك) الذي دشنته وزارة الصحة رسميا تزامنا مع بدء رحلات إجلاء المواطنين من الخارج في أبريل الماضي أحد الحلول التكنولوجية التي تعتمد عليها في متابعة الحالات المشتبه في إصابتها ب(كوفيد 19) خلال فترة الحجر الصحي المنزلي وكذلك المصابين بالمرض أثناء فترةالعزل الصحي وهو بمنزلة الرفيق الملازم للأشخاص العائدين من الخارج الخاضعين للحجر.ويقدم التطبيق خدمات عدة تسهل فترة الحجر ومنها الإبلاغ عن ظهور أي أعراض مرضية والحصول على نصائح طبية حتى وإن كانت غير مرتبطة ب(كوفيد 19) إضافة للحصول على تصاريح خروج للرعاية الصحية.ويمتاز (شلونك) بأقصى درجات الأمن السيبراني مما يحافظ على سرية المعلومات.