الفريق النهام تفقد منطقة الخيران وشاليهات الزور للاطلاع على الحالة الأمنية في ليلة رأس السنة

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام بجولة تفقدية في مدينة صباح الأحمد البحرية ” منطقة الخيران ” وشاليهات الزور وذلك لتفقد الحالة الأمنية والاطلاع على الجاهزية والتواجد الأمني في ليلة رأس السنة يرافقه العديد من القيادات الأمنية.وفي بداية الجولة تفقد الفريق النهام عدد النقاط الأمنية بمنطقة الخيران والشاليهات وإجراءات التفتيش ومواقعها وآلية التدقيق الأمني وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها، واستمع من القيادات الأمنية حول الإجراءات الوقائية والتفتيشية وكيفية تنفيذها بجميع أنحاء مدينة صباح الأحمد البحرية.ونقل الفريق النهام لرجال الأمن تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح مؤكداً أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن وأمان المواطنين.وشدد الفريق النهام على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية.وفي نهاية الجولة أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بجهود رجال الأمن وعطائهم المتواصل وتواجدهم على أهبة الاستعداد من أجل خدمة الوطن والمواطنين، كما أثنى على الجهود التي يقومون بها لحفظ الأمن في ربوع البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة والعمل على مواجهة الخارجين عن القانون وردع المخالفين وصد أي محاولات للمساس بأمن وأمان المواطنين والمقيمين ضد أي أخطار مما يؤكد على جاهزية رجال الأمن ويقظتهم الدائمة.