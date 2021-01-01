حضروا لمشاهدة بيع منزلهم.. و”شهامة سعودي” تنقذهم

انهالت كلمات الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه رجل أعمال سعودي، قام بموقف إنساني نبيل فاجأ به الحضور في مزاد للعقارات.

وأقدم رجل أعمال سعودي على شراء عقار بقيمة مليون ريال، يعود لورثة، وهم سيدتين وابن من أصحاب الهمم، اضطروا لبيع منزلهم لسد احتياجاتهم المادية.

وبعد شرائه للعقار، قام الرجل السعودي برد العقار لهم أمام الجميع، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

ووفقا لفيديو تداوله ناشطون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموقف مشاعر الحضور، وبعدهم لم يتمالك نفسه فانهمرت دموعه.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر المقطع على حسابه الشخصي، وكتب: “مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة، رجل أعمال من تبوك يشتري عقار لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه “إمرأتين وابن معاق” الله يجزاه كل خير ويبارك له في ماله. حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة”.

وأضاف “أمثال هذه المشاهد والمواقف هي التي يجب أن نروج لها لأنها تعكس واقع مجتمعنا الحقيقي الذي تميز بالخصال الطيبة والكرم والشهامة، وليس تلك التفاهات والسخافات التي نراها من مجموعة من الأغبياء والسذج الذين يبحثون عن إثارة الجدل من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات”.

كما أعاد الإعلامي السعودي، عبدالله البرقاوي نشر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “موقف إنساني مؤثر في مزاد تبوك.. رجل اعمال حضر مزاد على عقارات معروضة للتصفية، تشغلها عوائل.. قام بشراء عدة عقارات بمليون ريال لحماية العوائل من فقدان مساكنهم.. العوائل كانت حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم؛ وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يدِ فاعل الخير”.

وأقدم رجل أعمال سعودي على شراء عقار بقيمة مليون ريال، يعود لورثة، وهم سيدتين وابن من أصحاب الهمم، اضطروا لبيع منزلهم لسد احتياجاتهم المادية.

وبعد شرائه للعقار، قام الرجل السعودي برد العقار لهم أمام الجميع، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

ووفقا لفيديو تداوله ناشطون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموقف مشاعر الحضور، وبعدهم لم يتمالك نفسه فانهمرت دموعه.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر المقطع على حسابه الشخصي، وكتب: “مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة، رجل أعمال من تبوك يشتري عقار لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه “إمرأتين وابن معاق” الله يجزاه كل خير ويبارك له في ماله. حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة”.

وأضاف “أمثال هذه المشاهد والمواقف هي التي يجب أن نروج لها لأنها تعكس واقع مجتمعنا الحقيقي الذي تميز بالخصال الطيبة والكرم والشهامة، وليس تلك التفاهات والسخافات التي نراها من مجموعة من الأغبياء والسذج الذين يبحثون عن إثارة الجدل من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات”.

كما أعاد الإعلامي السعودي، عبدالله البرقاوي نشر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: “موقف إنساني مؤثر في مزاد تبوك.. رجل اعمال حضر مزاد على عقارات معروضة للتصفية، تشغلها عوائل.. قام بشراء عدة عقارات بمليون ريال لحماية العوائل من فقدان مساكنهم.. العوائل كانت حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم؛ وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يدِ فاعل الخير”.