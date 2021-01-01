سمو الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كوبا بمناسبة العيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية كوبا الصديقة كل الرقي والنماء.بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة ضمنها سموه صادق تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية كوبا الصديقة راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.